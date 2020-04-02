Отели Пхукета закрываются 4 апреля

https://static.news.ru/photo/6e43dd36-7574-11ea-b3e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Josef Beck/Global Look Press

Власти курортного региона Таиланда решили приостановить работу всех отелей Пхукета в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Если номера отелей ещё заняты гостями, им будет разрешено работать до отъезда постояльцев, но не принимать новых. Неподчинение указу губернатора грозит отельерам штрафом в размере 100 тысяч батов (более $3000) или тюремным сроком до года, передаёт Phuket News.

Также всем иностранным гражданам рекомендуется покинуть остров до 10 апреля, когда его закроют. По данным на 3 апреля, в Таиланде зарегистрировано 1875 случаев инфицирования COVID-19, 15 заболевших скончались.

Как писал NEWS.ru ранее, в Сочи остановили поток россиян, которые пытались воспользоваться нерабочей неделей, объявленной из-за эпидемии коронавируса, чтобы отдохнуть на курорте. Временно прекращён и приём туристов, забронировавших отели заблаговременно.