Отели Пхукета закрываются 4 апреля

Власти курортного региона Таиланда решили приостановить работу всех отелей Пхукета в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Если номера отелей ещё заняты гостями, им будет разрешено работать до отъезда постояльцев, но не принимать новых. Неподчинение указу губернатора грозит отельерам штрафом в размере 100 тысяч батов (более $3000) или тюремным сроком до года,
Также всем иностранным гражданам рекомендуется покинуть остров до 10 апреля, когда его закроют. По данным на 3 апреля, в Таиланде зарегистрировано 1875 случаев инфицирования COVID-19, 15 заболевших скончались.
Как писал NEWS.ru ранее, в Сочи остановили поток россиян, которые пытались воспользоваться нерабочей неделей, объявленной из-за эпидемии коронавируса, чтобы отдохнуть на курорте. Временно прекращён и приём туристов, забронировавших отели заблаговременно.
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