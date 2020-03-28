https://static.news.ru/photo/cc96ca96-717e-11ea-a9a6-fa163e074e61_660.jpg Дэвид Бекхэм Фото: Ellentube/Keystone Press Agency/Global Look Press

Отец Дэвида Бекхэма в разгар пандемии объявил о свадьбе с миллионершей-адвокатом Хилари Мередит. Женщина заработала на судебных процессах несколько миллионов долларов.

Отец футболиста познакомился с невестой несколько месяцев назад, испортив из-за этого отношения с сыном и невесткой. Виктория Бекхэм категорически не желает общаться с избранницей 72-летнего свёкра.

О свадьбе Тед Бекхэм сообщил в Twitter.

В мире в настоящий момент происходят гораздо более важные вещи, но мы всё равно рады сообщить о нашей помолвке. Берегите близких, — написали новобрачные.

While there are far more important things going on in the world right now, some personal news to share...x pic.twitter.com/Kehi4w6Eni — Hilary Meredith (@HMhelpforforces) March 26, 2020

Футболист и его жена это известие никак не прокомментировали. Для Теда этот брак будет вторым. Он разошёлся с матерью Дэвида 18 лет назад, прожив с ней 33 года. В их браке на свет появились трое детей.

Начавшийся между супругами разлад отец футболиста объяснил неожиданной славой сына. Сам он всю жизнь занимался изготовлением мебели, его жена была обычным парикмахером, добавляет Teleprogramma.pro.

Ранее NEWS.ru сообщал, что певица и модный дизайнер Виктория Бекхэм отказалась от макияжа на время самоизоляции из-за коронавируса. Супруга известного футболиста Дэвида Бекхэма опубликовала в Instagram селфи, на котором запечатлена без косметики.