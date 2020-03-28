Футболист и его жена это известие никак не прокомментировали. Для Теда этот брак будет вторым. Он разошёлся с матерью Дэвида 18 лет назад, прожив с ней 33 года. В их браке на свет появились трое детей.
Начавшийся между супругами разлад отец футболиста объяснил неожиданной славой сына. Сам он всю жизнь занимался изготовлением мебели, его жена была обычным парикмахером, добавляет Teleprogramma.pro.
Ранее NEWS.ru сообщал, что певица и модный дизайнер Виктория Бекхэм отказалась от макияжа на время самоизоляции из-за коронавируса. Супруга известного футболиста Дэвида Бекхэма опубликовала в Instagram селфи, на котором запечатлена без косметики.