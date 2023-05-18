От алмазов до трофеев: какие еще сокровища делят крупнейшие музеи мира Индия нацелилась на возвращение бриллианта «Кохинур» и «тысяч драгоценностей» британской короны. Кто еще на очереди?

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Бриллиант «Кохинур» считается главным украшением британской короны. Вернется ли он в Индию?

Премьер-министр Индии Нарендра Моди начинает долгосрочную дипломатическую кампанию по возвращению драгоценностей из Британии. Среди них — знаменитый бриллиант «Кохинур» и «тысячи других сокровищ», вывезенные из индийских колоний во времена империи. Об этом пишет The Telegraph. В Нью-Дели ждут от Лондона «расплаты» за колониальное прошлое британцев. Требования индийцев обещают стать «крупнейшей попыткой репатриации ценностей». Самые громкие музейные дележи между государствами — в материале NEWS.ru.

Бриллиант «Кохинур» остается яблоком раздора между Индией и Британией

Источники The Telegraph говорят, что главная цель Нью-Дели — заполучить легендарный бриллиант «Кохинур», который относится к драгоценностям британской короны и находится в доверительном управлении короля. Им инкрустирована корона королевы Елизаветы, изготовленная для королевы-матери в 1937 году. Она хранится в музее Тауэра.

Корону с «Кохинуром» сознательно не стали использовать во время коронации Карла III и Камиллы 6 мая, чтобы лишний раз не «светить» неполиткорректный колониальный трофей. «В Индии, которая становится все более могущественной страной, с которой британцы стараются заключить выгодное соглашение о торговле, демонстрацию „Кохинура“ сочли бы провокацией», — считает Politico.

Фото: royal.uk Корона королевы Елизаветы с легендарным «Кохинуром». Из соображений политкорректности ее не стали использовать во время коронации королевы Камиллы 6 мая

Один из самых знаменитых бриллиантов в истории весом 105 карат, чье название переводится с персидского как «Гора света», был подарен королеве Виктории в начале XIX века Ост-Индской компанией после завоевания Пенджаба.

«Мрачная история „Кохинура“ началась в XIV столетии в Южной Индии. Алмаз в 800 карат обнаружили сыновья султана Ала ад-Дина. Индуистское божество Шива пустило с неба молнию, которая разделила драгоценный камень так, чтобы его части достались каждому из братьев», — рассказывает легенду The Telegraph. Так родился «Koхинyp» — один их трех фрагментов чудо-алмаза.

«Как только братья вступили на престол, в страну пришли несчастья, — гласит предание. — В течение многих лет бриллиант переходил от одного правителя к другому, включая императоров Великих Моголов, шахов Ирана, эмиров Афганистана и сикхских махараджей, и приносил с собой лишь кровь. Последним местом его пребывания стала Великобритания, куда он попал в 1848 году. Тогда драгоценность была отобрана у пенджабского мальчика-короля».

Поможет ли Риши Сунак индийским собратьям

Собеседник Politico в Нью-Дели уверяет, что господин Моди пока не готов замахнуться на сам «Кохинур», но «нацелился на фрукты, что висят пониже». Для начала Индия хочет получить от Британии старинные рукописи. По данным The Telegraph, господин Моди собирается «мобилизовать министерский и дипломатический корпус Индии», чтобы добиться возвращения утраченных сокровищ, которые «были разграблены из индуистских храмов и имеют для индийцев огромную эмоциональную ценность».

Уже с этого года индийские дипломаты в Лондоне начнут рассылать официальные запросы в британские учреждения культуры, где хранятся артефакты, «захваченные в качестве военных трофеев или собранные энтузиастами-любителями во времена колониального правления». Кроме того, Индия, которая в этом году председательствует в G20, уже внесла вопрос о «репатриации древностей» в официальную повестку.

Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press Индийцы надеются заполучить союзника в лице премьер-министра Британии Риши Сунака

Индия очень рассчитывает обрести союзника в лице Риши Сунака — первого этнического индийца на посту премьер-министра Британии. Индийцы называют Сунака «живым мостом» между Лондоном и Нью-Дели и надеются, что он встанет на сторону исторической родины. Еще десять лет назад о возвращении королевских ценностей невозможно было помыслить. Так, в 2013 году во время визита в Индию премьер Дэвид Кэмерон, также тори, решительно заявил, что «Кохинур» навсегда останется в Британии.

Даже если Сунак теперь захочет вернуть драгоценности короны Индии, ему нужно будет добиться изменения в законе через парламент или получить королевское разрешение. «Это ставит премьера в непростую дипломатическую ситуацию», — заключает Politico.

Греки не теряют надежды вернуть фризы Парфенона из Британского музея

Греция еще до пандемии возобновила борьбу за возвращение знаменитых фризов Парфенона, чье «английское пленение» греки воспринимают как национальную трагедию. Афины не теряют надежды забрать античные скульптуры у Британского музея, который давно стал мемом как средоточие разграбленных со всего мира сокровищ. Акт продажи был оформлен в 1816 году через парламент, и даже поэт Байрон называл его «варварством» и «грабежом».

Фото: David Cliff/Keystone Press Agency/Global Look Press Фризы Парфенона из Британского музея

Композиция барельефов из белоснежного мрамора была частью грандиозной скульптуры, созданной в V веке до нашей эры под руководством самого Фидия. На протяжении столетий она украшала 160-метровую внутреннюю колоннаду афинского Парфенона, пока британский посол в Османской империи Томас Брюс, седьмой граф Элгин, не отпилил примерно 75 метров и не начал отправлять фрагменты в Англию в 1802 году.

Бесценный груз разложили в двести ящиков и погрузили на борт брига «Ментор». Сам британец утверждал, что спас скульптуры афинского Акрополя, который в то время был боевой крепостью Турции, готовившейся к очередной войне. Лорд Элгин распорядился «забирать всё, и как можно скорее», опасаясь, что скоро от места «не останется камня на камне». Пятьдесят рабочих-греков срезали фризы с помощью пил и подъёмника. Заодно англичане захватили и другие артефакты, которые попали под руку.

Мраморы сдвинутся с Альбиона?

Десятилетиями Британия настаивала: «мраморам Элгина» выдачи нет. Первым премьером, который был готов пойти на компромисс с греками, стал Борис Джонсон — выпускник Оксфорда с классическим образованием, наизусть цитировавший Гомера. Оказывается, еще в студенческие годы Джонсон написал в местной газете: «Мраморы Элгина должны покинуть этот северный край виски и выставляться там, где им место: в стране яркого солнца и пейзажей Ахиллеса, тенистых гор и гулкого моря». Однако повлиять на Британский музей правительству было непросто.

Фото: David Cliff/Keystone Press Agency/Global Look Press Греки воспринимают «английское пленение» статуй как национальную трагедию

В январе в СМИ попала сенсационная утечка: бывший канцлер казначейства, а ныне председатель попечительского совета Британского музея Джордж Осборн и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис уже больше года ведут секретные переговоры о «совместном использовании» мрамора Парфенона в рамках нового соглашения о партнерстве.

А в мае 2023 года появились сообщения, что они уже близки к сделке. Якобы британские музейщики даже готовы передать грекам часть коллекции «на условиях аренды». В то же время Афины настаивают, чтобы фризы Парфенона были признаны «украденными», в надежде однажды получить их «насовсем».

Германия расстается с «бенинской бронзой»

В Германии разгорается скандал вокруг передачи Нигерии «бенинской бронзы» — более тысячи экспонатов из примерно шестидесяти немецких музеев, в том числе берлинского Музея этнологии.

Королевство Бенин (не путать с ныне существующей Республикой Бенин) существовало с XIII века по 1897 год на территории современной Нигерии. В Средние века оно было одним из самых сильных государств в Западной Африке, а во времена правления обы (короля) Эвуара Великого в XV веке прославилось еще и благодаря предметам искусства из бронзы. Тысячи изящных пластин и статуэток, выполненных из литой латуни, дерева и слоновой кости, служили украшением дворца и предметами культа.

Фото: Bernd Weißbrod/dpa/Global Look Press Бенинская бронза из этнографического музея Линдена в Штутгарте. Он обладает 78 экспонатами, из них 64 — та самая африканская бронза. Если она покинет стены музея, он буквально осиротеет

В этой истории снова не обошлось без англичан. В конце XIX века британские военные разграбили королевский дворец Бенинского царства, вывезя оттуда множество предметов придворного искусства и религиозного культа. Они разошлись по всему миру, часть осела в Германии. Теперь немцы решили восстановить историческую справедливость.

Африканские сокровища негде хранить

Еще в декабре 2022 года министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок передала нигерийскому государству первые 20 предметов искусства и культуры в рамках политики по искуплению колониального прошлого. Но уже к тому времени было известно, что в республике так и не выстроили запланированное под них хранилище — Музей западноафриканского искусства в Бенин-Сити (столице нигерийского штата Эдо). То есть уникальные экспонаты, с которыми немцы добровольно расстаются, попросту негде хранить.

Как сообщает Spiegel online, в марте 2023 года ситуация обострилась: уходящий президент Мухаммаду Бухари заявил, что все «бенинские бронзы» будут переданы Эвуаре Второму — главе бывшей королевской семьи Бенина. «Случилось то, о чем многие предупреждали: коллекция уходит в частные руки, о ее выставлении в публичном музее можно забыть. Теперь неясно, будут ли артефакты вообще доступны для публики», — пишет портал 3sat.de. Возникли также опасения, что предметы искусства могут быть присвоены местными кланами, и их никто никогда не увидит.

Фото: Annette Riedl/Global Lok Press В декабре 2022 года министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (в центре) передала нигерийскому государству первые 20 предметов искусства

По такому случаю в бундестаге состоялся «парламентский час», на который вызвали статс-секретаря МИД ФРГ Мишель Мюнтеферинг. Она повторила, что решение отдать коллекцию Нигерии без предварительных условий «было хорошим и правильным». Оппозиция в лице христианских демократов и «Альтернативы для Германии» поставила его под сомнение, но ничего не добилась.

Россия: вопрос о перемещенных ценностях закрыт навсегда

В 2022 году Польша потребовала от России вернуть ей семь картин из запасников Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина. О полученной из польского МИД ноте тогда рассказал посол РФ в Варшаве Сергей Андреев.

О притязаниях на несколько произведений искусства, находящихся в Пушкинском музее, заявлял министр культуры и национального наследия Польши Петр Глиньский. Речь идет о картинах кисти мастеров XV–XVI веков:

«Поклонение младенцу» Лоренцо ди Креди

«Двое скорбящих святых» Аретино Спинелло

«Христос и грешница» Луки Джордано

«Портрет художника» Валантена де Булоня

«Итальянский пейзаж со стаффажем» Андреа Локателли

«Мадонна с младенцем и Иоанном Крестителем» неивзестного художника

«Мадонна с младенцем на фоне пейзажа» неизвестного художника

В Варшаве говорят, что полотна до войны хранились в музеях Познани, Лодзи, Вроцлава и Вилянува, а также имении Голухув. Эти города были оккупированы нацистами. В Москве настаивают, что картины подпадают под действие закона «О культурных ценностях, перемещенных в Союз ССР в результате Второй мировой войны и находящихся на территории РФ». Вопрос о статусе таких предметов искусства урегулирован и закрыт для обсуждения: передаче они не подлежат.

Фото: Public domain/Wikimedia Commons «Сикстинская мадонна» Рафаэля. В 1955 году ее последний раз показали на выставке в Москве, а потом передали Дрездену

Она может происходить только в качестве жеста доброй воли, как, например, в 1955 году. Тогда Советский Союз передал ГДР шедевры Дрезденской галереи из ГМИИ, спасенные советскими реставраторами, в том числе «Сикстинскую мадонну» Рафаэля. Также в конце 1950-х в ГДР были возвращены тысячи памятников искусства из Эрмитажа. Время от времени некоторые трофейные ценности передавались из России в Германию в наши дни. К примеру, в 2002 году из Санкт-Петербурга во Франкфурте-на-Одере отправились уникальные витражи XIV века церкви Святой Марии (Мариенкирхе).

А с 2015 года ГМИИ вместе с берлинским Музеем Боде и Фондом прусского культурного наследия вели уникальный проект «Донателло и исчезнувший музей». Реставраторы из России и Германии вместе занялись изучением 59 ренессансных скульптур, которые в мае 1945 года были спасены из пожара в зенитном бункере в районе Фридрисхайн в восточной части Берлина. Так что доступ к ним получили ученые и общественность двух стран. Проект был рассчитан до 2025 года.

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