Зеленский бросился в объятия британского премьера Зеленский встретился с британским премьером Риши Сунаком

Фото: Presidential Office of Ukraine/ThePresidentialOfficeUkraine/Global Look Press

Владимир Зеленский и Риши Сунак

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак опубликовал в соцсетях фотографию встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Политики обнялись при приветствии.

С возвращением! — подписал Сунак фото.

Зеленский 15 мая прибыл в Лондон, где проведет переговоры с главой британского правительства. Предполагается, что после встречи Сунак объявит о новом пакете помощи Украине, включающем зенитные ракеты и сотни дронов большой дальности.

Ранее стало известно, что Британия летом начнет обучение украинских пилотов для управления истребителями F-16. В настоящее время Лондон работает с другими странами над возможной отправкой Киеву истребителей.

Президент Украины рассказал, что Вооруженные силы Украины в ходе контрнаступления столкнулись с несколькими проблемами — нехваткой боеприпасов и неподходящей погодой. По его словам, украинские военные будут полностью готовы при условии, что Запад поставит обещанное вооружение. Глава государства подчеркнул, что отсутствие боеприпасов ставит под угрозу не только наступление, но и удержание позиций украинской армии.