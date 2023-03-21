Новый директор Пушкинского музея рассказала о планах Новый директор Пушкинского музея Лихачева: сейчас главный план у меня — принять дела

Фото: Андрей Никеричев /АГН «Москва»

Елизавета Лихачева

Новый директор Пушкинского музея Елизавета Лихачева рассказала NEWS.ru, что сейчас «главный план» для нее на посту главы учреждения — принять дела. Она сменила на данной должности Марину Лошак, руководившую ГМИИ свыше 10 лет.

Сейчас у меня главный план — принять дела. Пушкинский музей — огромная институция. Поэтому для определения дальнейшей стратегии развития для начала надо понять, что на самом деле происходит. Через пару недель буду готова [говорить] о каких-то планах, — отметила Лихачева.

До назначения Лихачева возглавляла Государственный музей архитектуры имени Щусева. О новом директоре сообщило Министерство культуры РФ. В ведомстве отметили, что 20 марта Марина Лошак по собственному желанию ушла с поста директора Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, который она занимала с 2013 года.

Накануне Лошак сама сообщила о своем увольнении. Она руководила Пушкинским музеем более 10 лет. Срок ее контракта должен был истечь 2 апреля 2023 года.

Ранее филолог Игорь Исаев сообщил о своем уходе с должности директора Института лингвистики Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ). Подробностей увольнения он не привел.