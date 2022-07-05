Освобождённый Лисичанск показали с квадрокоптера «Известия»: освобождённый Лисичанск показали с квадрокоптера

Фото: Елена Гурдина/NEWS.ru

После освобождения Лисичанска российскими военными «Известия» опубликовали кадры города, снятые с помощью квадрокоптера. На видеозаписи можно увидеть последствия ударов вооружённых сил Украины (ВСУ). Некоторые здания полностью разрушены. Отмечается, что население города постепенно возвращается к мирной жизни.

Об освобождении города накануне доложил президенту страны Владимиру Путину министр обороны РФ Сергей Шойгу. В настоящее время установлен полный контроль над городом, а также над близлежащими населёнными пунктами. Российские военные провели работы по разминированию территорий города, а также оказали помощь местным жителям.

Начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев ранее заявил, что украинские националисты намерены взорвать мосты в Сумской области через реку Крыга, чтобы обвинить Вооружённые силы РФ в якобы неизбирательных ударах. Генерал-полковник добавил, что Киев продолжает действовать по уже отработанному сценарию с широким освещением в украинских и западных СМИ.

В ведомстве уточнили, что речь идёт о критически важных объектах транспортной инфраструктуры. По его словам, эти действия в очередной раз доказывают бесчеловечное отношение к судьбам граждан Украины и полное пренебрежение всеми нормами морали и принципами международного гуманитарного права.