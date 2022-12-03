ООН: продвижение гендерного равенства обеспечит рост экономики на $12 трлн В ООН заявили, что продвижение гендерного равенства даст рост экономики на $12 трлн

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Исполнительный директор организации «ООН-женщины» Сима Сами Бахус заявила, что продвижение гендерного равенства на рабочих местах способно обеспечить рост мировой экономики на $12 трлн. Такие цифры достижимы уже к 2025 году, отметила она на открытии заседания Всемирной ассамблеи в интересах женщин (WAW!) в Токио, сообщает ТАСС.

Гендерное неравенство станет серьезной экономической проблемой, если женщины, составляющие половину населения трудоспособного возраста в мире, не реализуют весь свой потенциал. Продвижение равенства женщин может добавить $12 трлн к глобальному росту к 2025 году, — подчеркнула представитель «ООН-женщины».

Сима Сами Бахус добавила, что тенденция к улучшению положения женщин в обществе наблюдалась в мире несколько лет до момента объявления о пандемии. Ограничения из-за коронавируса негативно повлияли на продвижение гендерного равенства. В частности, женщинам пришлось сидеть дома с детьми после того, как закрылись детские сады. В тот период отмечался рост домашнего насилия и снижение рабочих часов среди женщин.

Исполнительный директор «ООН-женщины» также призвала отменять дискриминационные законы, закрывать пробелы в правовой защите женщин. По ее мнению, в противном случае человечество придет к гендерному равенству только через 300 лет.

Ранее правозащитники выяснили, что во время пандемии более 70% убитых женщин погибли от домашнего насилия. В предыдущие годы цифры были ниже, хотя также настораживали общественность. Рост насилия профильные НКО связывают с введением вынужденного в условиях COVID-19 режима самоизоляции.