ООН объявила о наивысшем риске применения ядерного оружия

ООН отмечает рост значимости ядерного оружия в национальных стратегиях. Об этом заявила заместитель генерального секретаря организации Идзуми Накамицу в ходе видеоконференции Фонда Карнеги.

Риск использования ядерного оружия в результате намеренных действий, инцидента или из-за просчёта является самым высоким с момента холодной войны, — сказала Накамицу.

По словам заместителя генсека ООН, подобные перспективы беспокоят организацию.

В числе причин, которые привели к нынешней ситуации, Накамицу назвала наращивание многополярного ядерного порядка, региональную напряжённость и гонку вооружений.

Мы наблюдаем отсутствие диалога, снижение прозрачности. Режим контроля над вооружениями продолжает разрушаться, — сказала представитель ООН.

При этом наибольшую опасность, по мнению Накамицу, представляет риск неправильного восприятия сигналов сторон и эскалации. Для устранения риска ядерных ударов оптимальным было бы ликвидировать данный вид оружия, считает замгенсека ООН.

Ранее сообщалось, что российские военные проводят проверку надёжности ядерного боезапаса на полигоне на архипелаге Новая Земля.

В свою очередь в США считают, что Россия может нанести безответный ядерный удар. Подобного развития событий не исключает новая военная стратегия американских Военно-морских сил.