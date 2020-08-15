ООН допустила большее число погибших в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/70172cc8-dea9-11ea-a969-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

ООН считает, что погибших в ходе акций протестов в Белоруссии может быть больше, чем по имеющимся официальным данным. На сегодня есть официальная информация о двух погибших и неофициальная — о четырёх.

Об этом заявила специальный докладчик ООН по ситуации с правами человека в Белоруссии Анаис Марен.

Но я хочу напомнить о том, что есть много пропавших. В том числе ко мне обращаются семьи, которые не слышали ничего о своих близких уже несколько дней. Люди просто пропали и на данный момент неизвестно, где они, — сказала Марен в беседе с ТАСС.

Поиск людей осложняется перекрытием интернета и становится более хаотичным. Представитель ООН уверена, что по происходящему в Белоруссии понадобится прозрачное расследование, но сомневается, что его смогут обеспечить местные власти.

Власти Белоруссии признают информацию только об одном погибшем. Это мужчина, в руках которого якобы взорвалась граната.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Александр Тарайковский, погибший 10 августа во время акции протеста в Минске, умер в результате обильной кровопотери. Видео инцидента свидетельствует против официальной версии о самоподрыве, так как никакой вспышки от взрыва в руке протестующего не видно, в то время как вспышка выстрела одного из спецназовцев видна отчётливо.