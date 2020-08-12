Омоновцы побили сотрудников белорусской «Комсомолки»

https://static.news.ru/photo/1dee4e82-dc2d-11ea-9f97-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Сотрудники ОМОНа избили резиновыми дубинками журналиста и водителя «Комсомольской правды». Силовиков не остановило даже то, что журналист был в жилете «Пресса», представился и показал аккредитацию.

Коллеги сотрудника «КП-Беларусь» освещали акцию протеста в районе Серебрянка на окраине Минска, куда и направлялся журналист.

Наш водитель привёз на место корреспондента, фотографа и оператора. Тут же как раз подъехал ОМОН, пошли на них и на протестующих, — рассказал о случившемся РИА Новости главред издания Андрей Левковский.

Фотокор и оператор убежали, корреспондент Геннадий Можейко попытался спрятаться в редакционной машине, но омоновцы подошли, попросили выйти, затем потребовали открыть багажник

Водитель открыл багажник, получил по ногам дубинкой. И второй по ногам дубинкой получил... Для острастки несколько раз ударили по ногам. Мол, мы по городу бегаем за вами и протестующими, жизни не даёте нам, — поделился подробностями Левковский.

Сейчас сотрудники «Комсомолки» пытаются снять побои и подать жалобу в МВД. Это не единственный случай произвола в отношении журналистов. После президентских выборов сообщалось о задержании ряда российских представителей прессы. Большинство из них уже на свободе.

Ранее NEWS.ru сообщал, что фотокорреспондент «России сегодня» Илья Питалев и журналист издания Znak.com Никита Телиженко вернулись из Белоруссии в Россию. Обоим запрещён въезд в республику на пять лет.