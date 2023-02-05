Сильный пожар в австралийском буддийском храме попал на видео

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Пожарная служба Австралии

В буддийском храме на территории австралийского Мельбурна произошел крупный пожар. Одна из местных жительниц рассказала журналистам Daily Mail, что возгорание, вероятно, случилось в ходе празднования Лунного Нового года. В соцсетях очевидцы начали выкладывать видеозаписи пожара.

Они часто [на территории храма] запускают петарды, зажигают свечи и так далее, может быть, огонь перекинулся из-за этого, — рассказала австралийка.

По последней информации, тушением огня занимаются 150 сотрудников экстренных служб, жителям близлежащих районов рекомендовано закрыть окна и двери. При этом угроза распространения пламени все еще сохраняется. На опубликованных кадрах видно, как от святыни исходят черные клубы дыма.

Буддийских храм в Мельбурне считается одной из популярных достопримечательностей столицы австралийского штата Виктория.

Ранее от лесных пожаров в Чили погибли 22 человека. Различные травмы при этом получили свыше 500 человек. По имеющимся данным, ранены 554 человека, из них 16 получили крайне серьезные ожоги и находятся в тяжелом состоянии. 1429 граждан были вынуждены покинуть дома. Отмечается, что последние 28 пожаров, произошедших в Чили, сожгли столько же лесов и лесных массивов, сколько обычно страна теряет в течение года.