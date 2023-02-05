В Чили 22 человека погибли из-за лесных пожаров CNN: число погибших от лесных пожаров в Чили увеличилось до 22 человек, ранены свыше 500

Фото: E]Agenciauno/Global Look Press

Количество погибших от лесных пожаров в Чили достигло 22 человек, передает CNN со ссылкой на министра внутренних дел страны Каролину Тоа. Различные травмы при этом получили свыше 500 человек.

Термометр достиг уровня, которого мы никогда не видели, — заявила Тоа.

По информации телеканала, ранены 554 человека, из них 16 получили крайне серьезные ожоги и находятся в тяжелом состоянии. 1429 граждан были вынуждены покинуть дома. Отмечается, что последние 28 пожаров, произошедших в Чили, сожгли столько же лесов и лесных массивов, сколько обычно страна теряет в течение года.

В декабре прошлого года власти Чили объявляли о введении режима чрезвычайной ситуации из-за пожара в курортном городе Винья-дель-Мар. На тот момент огонь уничтожил более 500 домов, в том числе многоэтажных.

Ранее эксперт противопожарного отдела Greenpeace-Россия Софья Косачёва рассказала, что объяснить частые лесные пожары сокрытием вырубок физически невозможно. О том, как политика в области лесного хозяйства, работникам которого на протяжении двух десятилетий приходится выживать в условиях бюджетного недофинансирования и дефицита людских и материальных ресурсов, и климатические изменения влияют на ситуацию с пожароопасностью в России, читайте в эксклюзивном интервью NEWS.ru.