В Чили объявили режим ЧС из-за пожара на курорте

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Чили, Винья-дель-Мар

Власти Чили объявили о введении режима чрезвычайной ситуации в связи с пожаром на территории курортного города Винья-дель-Мар, передает RT. К настоящему моменту известно о двух жертвах ЧП. Информация о пострадавших в результате возгорания все еще уточняется. Также отмечается, что огонь разрушил более 500 домов. В частности, сгорели многоэтажки.

Местные власти подчеркивают, что в настоящий момент зафиксировано три очага возгорания. По имеющимся данным, изначально огонь начал распространяться в лесном массиве рядом с Винья-дель-Мар.

Ранее в ночь на 24 декабря пожар произошел в нелегальном доме престарелых в Кемерово. В результате ЧП погибли 20 человек. Здание приюта обрушилось.

По факту пожара Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

Организаторо приюта оказался пастор евангельской церкви Андрей Смирнов. Следователи также нашли собственницу здания, в котором произошла трагедия. С ней проводят работу сотрудники правоохранительных органов.