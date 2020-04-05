Обязательный режим самоизоляции вводится в Узбекистане с 6 апреля

https://static.news.ru/photo/9b7cccfc-76f7-11ea-bcf1-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Власти Узбекистана приняли решение ввести обязательный режим самоизоляции в стране в связи с распространением коронавируса.

На время действия режима в Узбекистане будет запрещено передвигаться на скутерах и велосипедах, за исключением случаев общей необходимости: покупки продуктов, лекарств, похода на работу или к врачу, сообщает РИА Новости со ссылкой на оперштаб по коронавирусу при правительстве страны.

Крупные рынки и торговые центры в течение двух дней будут оснащены пирометрами и антисептическими средствами. У каждого посетителя этих объектов будет измеряться температура тела. Если она равна 37 градусам и выше, вход на эти объекты запрещается, — сообщил оперштаб.

Как писал NEWS.ru ранее, после второго обращения президента РФ Владимира Путина к населению режим самоизоляции или другие ограничения, направленные на снижение риска распространения коронавируса, продлили 45 из 85 регионов страны.