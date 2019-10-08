Жители Бразилии обнаружили на пляже письмо, написанное советскими моряками. Послание находилось в бутылке, которую прибило к берегу.
Исторический документ нашли в муниципалитете Санта-Витория-ду-Палмар, его удалось расшифровать специалистам. Они пояснили, что письмо адресовано тем, кто выловит бутылку, распитую вопреки «сухому закону» и постановлениям Министерства рыбного хозяйства, пишет
Как писал News.ru, ранее археологи из Израиля обнаружили руины основанного около пяти тысяч лет назад города в районе населённого пункта Эйн-Ирон.
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