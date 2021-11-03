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NYT: Данченко арестовали из-за предполагаемых связей Трампа с Россией

17:19, 04 ноября 2021
NYT: Данченко арестовали из-за предполагаемых связей Трампа с Россией Фото: John Minchillo/AP/TASS
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Издание The New York Times сообщило, что российский аналитик Игорь Данченко арестован в США в рамках расследования предполагаемых связей Дональда Трампа с РФ. При этом обвинение ему пока не выдвинули.

Федеральные власти в четверг арестовали аналитика, который в 2016 году собирал информацию о возможных связях Трампа с Россией, сообщили знакомые с ситуацией люди,говорится в статье.

Там уточняется, что заключение пока не опубликовано. Расследование проводит спецпрокурор Джон Дарем.

Ранее сообщалось, что почти каждый третий американец (31%) верит в то, что результаты президентских выборов 2020 года в стране были сфальсифицированы. Это привело к тому, что победа на них была украдена у кандидата от республиканцев и действовавшего на тот момент главы государства Дональда Трампа. Авторы исследования пришли к выводу, что число таких «оторванных от действительности» людей растёт, равно как и разрыв между ними и остальными жителями США.

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