NYT: Данченко арестовали из-за предполагаемых связей Трампа с Россией

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Глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге заявил, что к февралю 2022 года в Европе от коронавируса может умереть более полумиллиона человек. По его словам, чтобы этого избежать, нужно прививаться и соблюдать все меры предосторожности, передаёт РИА Новости.

По данным надёжных прогнозов, если мы останемся на этой траектории, то к 1 февраля 2022 года мы увидим дополнительно полмиллиона смертей от COVID-19. Кроме того, 43 страны региона столкнутся с...