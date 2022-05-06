Новый мировой порядок: делегация ХАМАС рассказала о цели приезда в Москву Глава делегации ХАМАС Абу Марзук рассказал NEWS.ru, что отношения между РФ и ХАМАС развиваются, и, как водится, обличил Израиль

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Делегация палестинского Исламского движения сопротивления — ХАМАС прибыла в Москву для встречи с замминистра иностранных дел РФ Михаилом Богдановым и другими представителями российского МИД. Также планируется провести ряд встреч в Государственной думе. Ожидается, что ко встречам присоединится также глава Чечни Рамзан Кадыров.

В состав делегации вошли глава управления ХАМАС по международным делам Муса Абу Марзук, члены политического бюро организации Фатхи Хамад и Хасан Бадран, а также один из постоянных представителей ХАМАС в Москве.

В ходе встреч обсуждаются такие вопросы, как отношения между ХАМАС и Москвой, российская помощь палестинцам, а также — недавние штурмы мусульманской святыни Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме израильскими военными.

Участники военного крыла исламского движения ХАМАС Mahmoud Ajjour/Keystone Press Agency/Global Look Press

Корреспондент NEWS.ru связался с главой делегации — начальником управления ХАМАС по международным делам Мусой Абу Марзуком. Он опроверг версию, согласно которой Россия пригласила организацию после похолодания в отношениях с Израилем, так как, по словам политика, Россия выразила заинтересованность во встрече еще до того, как Россия и Израиль обменялись упреками.

Абу Марзук сказал, что целью встречи является обсуждение последних событий на палестинской арене. Особенно он выделил штурм израильскими силами мусульманской святыни Аль-Акса.

Отношения между Россией и ХАМАС постоянно развиваются. Они характеризуются особой прозрачностью и ясностью. Москва ведет диалог со всеми палестинскими сторонами и она способна сыграть позитивную роль в объединении Палестины, — сказал Абу Марзук.

Он также добавил, что сегодня в мировой системе создается новый порядок и «появляется возможность изменить статус-кво в пользу народов мира, угнетенных странами Запада».

Сионистское образование [так среди палестинцев принято называть Израиль — NEWS.ru] является побочным продуктом господства Запада в мире, и любое изменение в глобальной системе влияет на сионистов, — заключил Абу Марзук.

Последние 10 лет отношения между ХАМАС и Россией находятся на хорошем уровне. В Москву несколько раз приезжали высокопоставленные члены организации, вроде глав политбюро ХАМАС Исмаила Хании и Халеда Машаля. Последний визит представителей организации в Москву состоялся в декабре 2021 года.

Глава управления ХАМАС по международным делам Муса Абу Марзук. Архивное фото Ashraf Amra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

По итогам первой встречи 5 мая замминистра иностранных дел РФ Михаил Богданов заявил, что Москва может стать площадкой для переговоров между палестинскими политическими силами, а также добавил, что в ближайшее время российскую столицу посетит другая организация освобождения Палестины — ФАТХ.

Как пишет арабский новостной портал Asharq, ХАМАСу интересна точка зрения России на современное положение дел в Палестине.

Палестинская делегация проинформирует российских чиновников о рисках и последствиях, к которым приведут нападения экстремистских поселенцев и израильского правительства на мечеть аль-Акса, — рассказал источник.

Арабские СМИ сообщают, что инициатором встречи была Москва. Напомним, что в последние дни произошло заметное ухудшение отношений между Израилем и Россией. Москва заявила о присутствии израильских наемников на Украине и отметила, что хотя Зеленский и является евреем, но это никак не отрицает присутствие нацистов на Украине. Израиль же обвинил Россию в совершении военных преступлений на территории соседней страны.

Как сообщает Asharq, источник в ХАМАС пояснил, отвечая на вопрос о связи между ухудшением российско-израильских отношений и приглашением ХАМАС в Москву, что Россия — влиятельная страна, которую палестинцы считают дружественным государством. ХАМАС заинтересован в разъяснении своей позиции и хотел бы подробнее узнать о мнении России по палестинскому вопросу.

Профессор стратегических и региональных исследований из Газы Ибрагим Хабиб считает, что приглашением представителей Палестины Россия хочет в том числе повлиять на Израиль после его комментариев по Украине и нанесением военных ударов по Сирии.