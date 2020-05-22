Нового министра туризма назначили в Израиле

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Бывший вице-мэр Тель-Авива Асаф Замир занял должность министра туризма Израиля вместо Ярива Левина. Гендиректором ведомства остался Амир Халеви.

Новый министр отметил, что в настоящее время главной задачей является восстановление полноценной деятельности туристической сферы, которая является одной из самых доходных отраслей экономики страны.

Необходимо, как можно скорее открыть отели и сделать доступными все туристические достопримечательности, места отдыха и общепита, — подчеркнул он.

Замир также сообщил, что власти намерены поощрять внутренний туризм, открыть небо для отдыхающих из других государств, а также минимизировать ущерб, который пандемия коронавируса нанесла отрасли, и вернуть индустрию к рекордным показателям, передаёт РИА Новости.

На следующей неделе в Израиле снимут ряд часть ограничений, который пришлось ввести для борьбы с распространением коронавируса. С 27 мая начнут работать рестораны, кафе, пабы и ночные клубы. Небольшие отели и коттеджи для отдыха смогут начать принимать туристов.

Как писал NEWS.ru, ранее руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова сообщила, что туристические объекты в большинстве регионов России откроются с 1 июня. По словам чиновницы, первыми возобновят работу санатории с медицинской лицензией, апарт-отели и гостиницы с коттеджным размещением постояльцев. До конца мая Ростуризм уточнит критерии для объектов, которые откроются первыми.