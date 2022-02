NYT: ВС РФ почти завершили подготовку к возможному вторжению на Украину

Отдельные подразделения Вооружённых сил (ВС) России находятся на финальной стадии готовности к возможному началу боевых действий против Киева, пишет The New York Times со ссылкой на украинского высокопоставленного чиновника. Однако на Украине считают, что РФ пока не готова к «тотальному вторжению». Слова чиновника якобы подтверждают снимки со спутника, демонстрирующие «наращивание военной мощи России» в Крыму.

Особую обеспокоенность у украинских чиновников вызывает передислокация на полуостров 10 тысяч военных, включая пехоту и воздушно-десантные войска. За последние две недели Россия перевела несколько подразделений в боевую готовность, в том числе силы морской пехоты, находящиеся рядом с Керченским проливом и у штаба Черноморского флота в Севастополе, пишет газета. В Киеве считают, что подобные действия демонстрируют готовность ВС РФ атаковать Украину.

NYT отмечает, что на снимках из космоса, якобы сделанных над Крымом, изображены скопления военной техники и военные палаточные лагеря. Аналитики утверждают, что Россия продолжает стягивать войска к границе с Украиной, а также развёртывать дополнительные батальоны.