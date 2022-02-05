NYT: ВС РФ почти завершили подготовку к возможному вторжению на Украину

Отдельные подразделения Вооружённых сил (ВС) России находятся на финальной стадии готовности к возможному началу боевых действий против Киева, пишет The New York Times со ссылкой на украинского высокопоставленного чиновника. Однако на Украине считают, что РФ пока не готова к «тотальному вторжению». Слова чиновника якобы подтверждают снимки со спутника, демонстрирующие «наращивание военной мощи России» в Крыму.

Особую обеспокоенность у украинских чиновников вызывает передислокация на полуостров 10 тысяч военных, включая пехоту и воздушно-десантные войска. За последние две недели Россия перевела несколько подразделений в боевую готовность, в том числе силы морской пехоты, находящиеся рядом с Керченским проливом и у штаба Черноморского флота в Севастополе, пишет газета. В Киеве считают, что подобные действия демонстрируют готовность ВС РФ атаковать Украину.

NYT отмечает, что на снимках из космоса, якобы сделанных над Крымом, изображены скопления военной техники и военные палаточные лагеря. Аналитики утверждают, что Россия продолжает стягивать войска к границе с Украиной, а также развёртывать дополнительные батальоны.

Bakhchysarai, Crimea. Images were taken on Feb. 1 and show battle groups, tents, and infantry fighting vehicles. : @Maxar pic.twitter.com/8zCa2UJai1 — Christopher Miller (@ChristopherJM) February 2, 2022

По данным США и Украины, вблизи украинской границы находятся около 130 тысяч российских военных.

Ранее издание Bild одним из первых сообщило о якобы готовящемся вторжении России на Украину. В декабре прошлого года немецкие журналисты предоставили потенциальные планы атаки, а датой начала боевых действий назвали конец января — начало февраля.

Впоследствии на Западе неоднократно обвиняли Россию в подготовке к вторжению на Украину. Карту расположения российских войск вдоль границы с Украиной ранее составила и опубликовала NYT. Издание отмечало, что войска якобы угрожают эскалацией конфликта с соседним государством и теоретически могут «открыть новый фронт».