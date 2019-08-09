Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

69-летний актёр Ричард Гир попал в объектив папарацци с младшим сыном. Малыш родился в феврале от 36-летней супруги Алехандры Сильвы.

На фото отец держит его, завернув в покрывало или большое полотенце, которым укутан сам. Романтические отношения Гира с испанкой завязались в 2014 году. До этого они были знакомы не менее...