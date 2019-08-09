Более сотни населённых пунктов в шести областях Украины остались без света из-за ухудшения погодных условий.
В ночь с 9 на 10 августа в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) произошло обесточивание 129 населённых пунктов в 6 областях, — сообщает Госслужба по ЧС Украины.
Бригады облэнерго работают над восстановлением электроснабжения.
Как ранее писал News.ru, аварийные бригады восстанавливают электроснабжение во Владивостоке, нарушенное штормом «Франциско». Работы продолжатся до конца дня.