Немецкая вакцина оказалась неэффективной против коронавируса

https://static.news.ru/photo/020a2b6c-cf2c-11eb-9725-96000091f725_660.jpg Фото: Martin Wagner via imago-images.de/Global Look Press

Немецкая компания CureVac провела второй промежуточный тест вакцины от коронавирусной инфекции. Его результаты говорят о том, что препарат эффективен на 47%, что указывает на неэффективность вакцины, сообщается на сайте компании.

Вакцина показала промежуточную эффективность в 47% против любой степени тяжести заболевания COVID-19, что не соответствует ранее заданному критерию статистического успеха, — говорится в заявлении.

Всего в испытаниях проводили участие 40 тысяч добровольцев. Результаты переданы в Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА), исследование препарата продолжается.

Еврокомиссия и CureVac заключила контракт на централизованные поставки вакцины в европейские страны. К 2022 году планируется выпустить объём до миллиарда доз. Препарат начали разрабатывать в январе 2020 года, клинические испытания проводились с июля. Если они будут успешными, то вакцину начнут производить в немецком Тюбингене.

Ранее стало известно , что испытания собственной вакцины против коронавирусной инфекции начнутся в Белоруссии. Препарат разрабатывают пять лабораторий Республиканского научно-практического центра эпидемиологии и микробиологии (РНПЦ). Планируется, что его будут производить с осени 2022 года. Сейчас специалисты приступили к исследованию на живых организмах.