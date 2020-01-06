https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Неизвестный заехал в аэропорт в Одессе на микроавтобусе и заявил о минировании терминала. Его задержали. Всех людей эвакуировали.

А в Одессе в аэропорту чрезвычайное происшествие. Неизвестный на микроавтобусе заехал в аэропорт, сбив шлагбаум, ворвался в терминал в балаклаве и куртке с надписью на спине «Совесть» и начал кричать, что аэропорт заминирован, — написал в Facebook советник главы управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк.

По данным пресс-службы полиции Одесской области, силовики также проверяют информацию о минировании здания городского совета и управления Службы безопасности.

Как ранее писал NEWS.ru, гражданина Финляндии, подозреваемого в телефонном терроризме, задержали в воздушной гавани Бангкока — аэропорту, который ранее он «заминировал».