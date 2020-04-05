Неизвестная тайно пыталась проникнуть в дом японского премьера

В Японии женщину арестовали за попытку незаконного проникновения в дом премьер-министра. Сам Синдзо Абэ в это время находился в своих владениях. Инцидент произошёл ещё 4 апреля, но известно о нём стало только сейчас.
Мы намерены приложить все силы к обеспечению безопасности важных лиц, — сообщил генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.
Женщина проникла в сад возле дома Абэ, там она была схвачена охраной,
Ранее китаянка получила полгода тюрьмы после того, как попыталась проникнуть в резиденцию Трампа. Срок ей дали за сопротивление при задержании, в проникновении признали невиновной, писал NEWS.ru.
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