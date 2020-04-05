Неизвестная тайно пыталась проникнуть в дом японского премьера

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Общее количество инфицированных коронавирусом на Украине 5 апреля возросло до 1308 человек, 37 человек умерли. Об этом сообщили в Центре общественного здоровья Украины (ЦОЗ).

Подтверждено 1308 случаев COVID-19, — цитирует сообщение «Интерфакс». Отмечается, что 28 человек уже выздоровели. NEWS.ru писал, что главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в стране коронавирус не зарегистрирован...