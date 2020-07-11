Недовольные действиями израильских властей митингуют в Тель-Авиве

Митинг протеста против действий израильских властей во время пандемии коронавируса проходит на площади Ицхака Рабина в Тель-Авиве.
Как
На сегодня мы, самозанятые, отправлены домой без содержания, без зарплат, — цитирует агентство одного из выступающих.
Он добавил, что государство не выплачивает те деньги, которые обещало, а те деньги, которые получают предприниматели, очень малы. По его словам, выплаты самозанятым составили менее 10% месячного оборота. Протестующие требуют, чтобы правительство прислушилось к ним.
Как ранее писал NEWS.ru, министр здравоохранения Израиля Юлий Эдельштейн заявил, что в стране началась вторая волна коронавируса. По его словам, число новых случаев заражения достигло рекордных значений.
В настоящий момент власти приняли решение о введении мер в государственных структурах. Как минимум 30% госслужащих перейдут на дистанционную работу, а учебные заведения будут принимать экзамены онлайн. Кроме того, теперь в стране запретят многолюдные собрания.
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