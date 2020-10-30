Небензя: СБ ООН может продолжить обсуждение конфликта в Карабахе

https://static.news.ru/photo/c21cda8e-1afb-11eb-a59a-fa163e074e61_660.jpg Фото: MFA Russia/Global Look Press

Обсуждение прекращения конфликта в Нагорном Карабахе может быть продолжено в Совете Безопасности ООН, если в регионе не произойдёт улучшения ситуации, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

Главным слабым местом всех последних договорённостей по Карабаху он назвал отсутствие механизма контроля за соблюдением перемирия, сообщает «Интерфакс».

Я не могу исключать, что если ситуация ухудшится, Совет вновь может вернуться к этому вопросу и рассмотреть его. В каком формате — мы решим, — заявил постпред России.

Он также выразил уверенность в том, что стороны конфликта не дадут к этому поводов, так как прекратят огонь и перейдут к политическому процессу.

Как сообщал NEWS.ru, поздно вечером 30 октября в Женеве завершилась встреча глав МИД Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Зограба Мнацаканяна в рамках Минской группы ОБСЕ. В организации сообщили, что стороны договорились не наносить удары по мирному населению и невоенным объектам, а также обменяться останками погибших под контролем Международного комитета Красного Креста (МККК).

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боеcтолкновения. Президент Азербайджана Ильхaм Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанcкой армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армeнии в последнее время носили рeгулярный характер.

Современная стадия конфликта между Армeнией и Азербайджаном тянетcя на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахcкой войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанcкой территории, контролируемой cамопровозглашённой Нагoрно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянcкие военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежноcть этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение.