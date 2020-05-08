Небензя назвал пандемию COVID-19 шансом для человечества

https://static.news.ru/photo/3ed24a8a-913d-11ea-a9bd-fa163e074e61_660.jpg Василия Небензя Фото: Александр Щербак

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что пандемия коронавируса дала мировым державам шанс сплотиться перед общей угрозой и наладить сотрудничество.

Пандемия коронавируса, которая превратилась в глобальный вызов всему человечеству, — не только испытание, но и шанс для проявления солидарности и время для сотрудничества наций, — цитирует Небензю РИА Новости.

Дипломат выступил во время прямой трансляции международного проекта «Музыка мира», приуроченного к 75-летию победы над нацистской Германией. Небензя отметил, что во время войны «музыка придавала сил, звала в бой, вселяла надежду в сердца людей в тылу и на фронте».

Он добавил, что не знающее национальных границ искусство обладает «воистину великой объединяющей силой».

Как писал NEWS.ru, в апреле Небензя, выступая на видеоконференции Совбеза ООН, призвал отменить санкции против развивающихся стран из-за пандемии COVID-19.