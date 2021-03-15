Названы возможные сроки одобрения «Спутника V» в ЕС

https://static.news.ru/photo/28e916ac-8581-11eb-baba-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) может одобрить российскую вакцину «Спутник V» не раньше мая. Соответствующее заявление сделал глава департамента EMA по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери.

«Спутник V» — вакцина, которая заслуживает всеобщего интереса. Мы рады сотрудничеству с компанией-производителем, посмотрим, сможем ли мы использовать препарат в Европе, — сказал Кавалери.

Тем не менее он отметил, что стандарты производства всё ещё требуют проверки со стороны специалистов Евросоюза. Кавалери подчеркнул, что раньше конца апреля в агентстве не будут готовы дать точный ответ.

На уточняющий вопрос ведущего в эфире радиостанции Il Sole 24 Ore, возможно ли одобрение в мае, представитель европейского регулятора ответил: «Думаю, что да».

Ранее NEWS.ru писал, что представители Евросоюза готовятся к переговорам по закупке отечественной вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V», несмотря на слухи о сбое препарата как экспортного продукта. Беспочвенные разговоры о «русской рулетке» отброшены по нескольким причинам, заявил сенатор Алексей Пушков.