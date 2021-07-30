Названы возможные организаторы убийства президента Гаити

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Организаторами убийства президента Гаити Жовенеля Моиза могли стать олигархи. Об этом сообщила вдова гаитянского лидера Мартин Моиз в интервью газете New York Times.

Она отметила, что жители Гаити должны помнить Моиза как человека, который противостоял богатым и власть имущим.

Только олигархи и система могли его убить, — считает Моиз.

Она выразила надежду, что организаторов убийства поймают как можно скорее. Также Моиз рассказала, что серьёзно рассматривает возможность баллотироваться в президенты Гаити.

Убийство произошло в ночь на среду, 7 июля. Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию. Предполагаемыми исполнителями убийства Моиза являются отставные колумбийские военные.

Ранее сообщалось, что неизвестные угрожали расправой следователям, которые занимаются расследованием дела об убийстве Моиза. В материале CNN подчёркивается, что выбранное для угроз время указывает на то, что злоумышленники, скорее всего, имеют представление о ходе дела. Прокурор Порт-о-Пренса Бедфорд Клод заявил, что угрозы получают все участники возглавляемого им расследования.