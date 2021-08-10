Названа главная цель военной разведки Украины

Директор Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Руслан Пухов заявил, что в настоящее время украинская военная разведка (Главное управление разведки Минобороны, ГУР МОУ) полностью сконцентрировалась на России. Также в Киеве не снижают работу по Белоруссии и самопровозглашённым ДНР и ЛНР, отметил эксперт в беседе с РИА Новости.

Пухов подчеркнул , что такие приоритеты у военной разведки Украины были не всегда.

И до 2014 года украинская военная разведка работала по России. Однако она также работала по Польше, Румынии и другим странам, а после 2014 года фокус полностью сместился. Сейчас она работает полностью против России и непризнанных республик, — пояснил директор ЦАСТ.

Он добавил, что в начале нулевых годов ГУР всерьёз ожидала вооружённого конфликта с Румынией. Именно с учётом этого фактора на Украине и велось всё военное строительство.

По мнению Пухова, ГУР на Украине имеет больший авторитет, чем другие спецслужбы, поскольку считается, что в его ряды российские спецслужбы «проникли в меньшем количестве, чем в ряды политических разведчиков и в СБУ».

Эксперт уточнил, что на Украине в 2015–2016 годах был принят целый ряд военных документов, изменивших разведывательную деятельность. Так, Стратегия национальной безопасности Украины называет в числе главных внешних угроз военную агрессию России, российскую разведывательно-подрывную деятельность.

Ранее стало известно, что украинский политолог Вадим Карасев объяснил, почему Франция и Германия не хотят видеть Киев среди членов Евросоюза и НАТО. Он заявил, что всё дело в боязни военной мощи Украины. Из-за этого в Париже и Берлине опасаются возможного доминирования Восточной Европы над Западной, если Украина станет частью евроатлантического пространства.