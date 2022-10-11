НАТО нарастила присутствие в Северном и Балтийском морях НАТО нарастила присутствие в Северном и Балтийском морях после ЧП на «Северных потоках»

Фото: Sina Schuldt/dpa/globallookpress.com

НАТО нарастила присутствие в Северном и Балтийском морях после происшествий на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии намеченных на 12–13 октября заседаний министров обороны военно-политического блока. По его словам, количество военных кораблей, поддерживаемых патрульной авиацией и подводными силами, будет увеличено до 30, передает РИА Новости.

Мы обсудим защиту нашей критической инфраструктуры. НАТО работала над этим много лет. После диверсий на трубопроводах «Северный поток» мы усилили нашу бдительность, удвоили наше присутствие в Северном и Балтийском морях до более чем 30 кораблей, — сказал Столтенберг.

Он добавил, что НАТО также усиливает безопасность вокруг ключевых объектов и активнее проводит обмен разведывательной информацией.

26 сентября в трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» упало давление. Дания уведомила Россию о взрывах на месте утечки газа, не исключив, что причиной стали целенаправленные диверсии. Компания-оператор Nord Stream AG в свою очередь охарактеризовала аварию как беспрецедентную. Сейсмический центр Швеции позднее сообщил, что зафиксировал в районе утечек мощные подводные взрывы.