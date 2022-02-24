НАТО осудило действия России на Украине

В НАТО осудили действия России на территории Украины, соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте Альянса. Там призвали РФ немедленно прекратить военные действия и вывести силы с территории Украины. Накануне премьер Великобритании Борис Джонсон созвал экстренное совещание глав стран-участниц НАТО для обсуждения ситуации. Он назвал происходящее «катастрофой для континента».

Мы призываем Россию немедленно прекратить свои военные действия и вывести все свои силы с территории Украины и вокруг неё, полностью соблюдать международное гуманитарное право и предоставить безопасный и беспрепятственный гуманитарный доступ и помощь всем нуждающимся, — говорится в заявлении.

Как отметил ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, созыв экстренного совещания глав стран-участниц НАТО связан с происходящим на Украине, которое, по его словам, является «катастрофой для континента». Джонсон также проведёт телефонный разговор с лидерами стран G7.

О ситуации на Украине высказался президент Латвии Эгил Левитс. Он призвал мировое сообщество изолировать Россию от других стран. Левитс также отметил, что страны Балтии и Польша попросили открыть совместные консультации соответственно четвёртой статьи договора НАТО, которая предписывает их проведение в случаях угрозы территориальной целостности, политической независимости и безопасности любого государства-члена.

В свою очередь президент Чехии Милош Земан призвал отключить Россию от международной межбанковской платёжной системы SWIFT.

В ночь на 24 февраля власти ДНР и ЛНР обратились к России за военной помощью с целью защиты от украинской агрессии. Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что оккупация Украины в планы России не входит.