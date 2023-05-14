НАТО обвинили в эскалации в Арктике В МИД РФ указали на возможную эскалацию в Арктике из-за экспансии НАТО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство иностранных дел РФ

Посол по особым поручениям МИД России, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов рассказал ТАСС, что наращивание военного потенциала НАТО в Арктике может привести к эскалации в регионе. По словам дипломата, увеличиваются масштабы учений Альянса в Арктике, в которые привлекаются союзники по блоку. Корчунов обвинил Запад в усилении курса конфронтации с Россией.

Продолжается экспансия НАТО в этот регион, увеличиваются масштабы проводимых там военных учений Альянса, к которым активно привлекаются его члены — неарктические страны. Продолжается наращивание их военного потенциала в высоких широтах, — сказал Корчунов.

Он также указал на то, что Россию в стратегических документах арктических стран представляют в качестве противника и угрозы безопасности.

Ранее советник Госдепартамента Дерек Шолле заявил, что США не планируют сотрудничать с Россией в рамках Арктического совета из-за спецоперации на Украине. Дипломат при этом признал, что Россия — важная арктическая держава. По его словам, Вашингтон своим решением «пытается адаптироваться» к реалиям, якобы навязанным Москвой.