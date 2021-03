«Напряжение растёт»: застрявший в Суэцком канале корабль стал мемом

https://static.news.ru/photo/b7c3f8e8-8d8c-11eb-a46e-96000091f725_660.jpg Фото: facebook.com/SuezCanalAuthorityEG

Пользователи Интернета высмеяли ситуацию с крупным контейнеровозом Ever Given, который застрял в Суэцком канале и заблокировал движение по важнейшей морской транспортной артерии. Особое внимание в шутках уделили экскаватору, который пытается откопать огромное судно с земли.

my depression



have you tried meditating? pic.twitter.com/80i3sj06Wo — Russian Memes United (@RussianMemesLtd) March 25, 2021

Напряжение растёт из-за новой попытки поднять корабль, — написал пользователь ForexFlow.

Контейнеровоз Ever Given, являющийся одним из самых крупных судов в мире (длина 400 м, ширина 59 м), заблокировал Суэцкий канал 23 марта. По причине сильного порыва ветра он отклонился от курса и сел на мель. Судно застряло примерно в шести километрах к северу от южного устья канала неподалёку от города Суэц. В результате образовалась пробка из более чем ста судов, которая растянулась почти до Индии.

В настоящее время судоходство по одному из самых загруженных торговых путей в мире полностью остановлено. Проводится операция по снятию контейнеровоза с мели.

Как писал NEWS.ru, перед тем как застрять в Суэцком канале, Ever Given совершил ряд странных манёвров в Красном море. Траектория маршрута судна сложилась в рисунок, напоминающий фаллос.