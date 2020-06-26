Началось строительство второго блока АЭС «Аккую» в Турции

https://static.news.ru/photo/1d50f000-b7d5-11ea-b3df-fa163e074e61_660.jpg Фото: rosatom.ru

На АЭС «Аккую» в Турции Росатом начал строительство второго энергоблока.

Работы сейчас ведутся одновременно на двух энергоблоках. При этом на первом блоке недавно завершилось бетонирование фундаментной плиты машинного зала и установлена ловушка расплава, сообщает «Интерфакс».

На втором блоке завершается бетонирование обеих фундаментных плит — и реакторного отделения, и машзала, — сообщила агентству глава проектной компании АО «Аккую Нуклеар» Анастасия Зотеева.

Она добавила, что в планах в этом году — завершить строительство наружных стен первого блока и приступить к сварке главного циркуляционного трубопровода. Одновременно идут работы на огромном количестве вспомогательных объектов: строительно-монтажной базе, хранилище топлива, тоннелях.

Соглашение о строительстве «Аккую» было подписано Москвой и Анкарой ещё в 2010 году, а спустя восемь лет, в апреле 2018-го, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и российский лидер Владимир Путин официально дали начало строительству станции. Планируется, что будет создано четыре энергоблока.

Как писал NEWS.ru, компания «Аккую Нуклеар», реализующая при активном российском участии проект по сооружению первой атомной электростанции в Турции, и акционерное общество по передаче электроэнергии Турции TEIAS подписали соглашение о подключении АЭС «Аккую» к энергосистеме республики.