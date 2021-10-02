Власти Украины пообещали защитить задержанного в Грузии Саакашвили

Задержанный в Грузии экс-президент страны Михаил Саакашвили является украинским гражданином. Он получит от Киева всю необходимую поддержку. Об этом в эфире телеканала «Дом» заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Сегодня утром, 2 октября, я думаю, что представитель посольства Грузии прибудет в МИД по нашему вызову и с ним будет это всё обговорено. Каждого гражданина Украины мы защищаем, когда он попадает в беду, — заявил глава внешнеполитического ведомства.

Ранее сообщалось, что адвокат задержанного в Грузии Саакашвили Бека Басилая признался, что ему никак не удаётся связаться со своим подзащитным. Он отметил, что пытается поговорить с представителями МВД Грузии, прокуратуры и пенитенциарной системы, но пока не получил ответа.

Юрист назвал задержание Саакашвили политическим решением и заявил, что оно не имеет ничего общего с уголовным делопроизводством. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили пообещал, что экс-президент будет помещён в тюрьму по возвращении на родину.

В Грузии на политика заведены четыре уголовных дела — о превышении полномочий, растрате бюджетных денег и избиении депутата. Ему грозит до 11 лет лишения свободы. При этом по двум делам уже вынесены решения, его приговорили к девяти годам заключения. Он был задержан 1 октября.