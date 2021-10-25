На Украине песню о Бандере исполнили в TikTok первоклассники

Первоклассники из Тернополя записали TikTok, в котором они исполнили песню, ставшую вирусной в украинском сегменте соцсети про лидера запрещённой в России Организации украинских националистов (ОУН) Степана Бандеру, «Батько наш — Бандера» («Отец наш Бандера»). Об этом сообщило издание Vesti.ua в своём Telegram-канале.

Вслед за исполнившей в парламенте гимн украинских националистов ОУН-УПА фракцией «Евросолидарность» в ход пошли ученики первого класса Тернопольской школы. Отличная перспектива для учащихся, учитывая, что в этом году 30% украинских абитуриентов не набрали даже проходной порог на ЗНО по математике. Когда через 10 лет этих бедных детей-заложников ума своих родителей не примут в нормальные институты, они смогут попасть в институт Нацпамяти, — сообщило издание.

Тренд, в котором школьники поют песню про Бандеру, стал популярным в украинском сегменте ТikTok. Подростки поют её преимущественно в туалетах на перемене.

Отмечается, что всю последнюю неделю песню активно ищут в Интернете со всех регионов Украины, чаще всего во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Ровенской и Волынской областях. При этом также песня популярна в южных областях Украины — Киеве и Донецкой и Луганской областях.

Ранее депутаты партии «Европейская солидарность» экс-президента Петра Порошенко в зале Верховной рады исполнили песню про Бандеру.