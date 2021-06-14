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На Украине намерены обложить налогами крымчан

06:49, 15 июня 2021
Фото: Hennadii Minchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украинские власти задумали отменить свободную экономическую зону «Крым», которую создали в 2014 году. Это позволит обложить налогами жителей полуострова, сообщает «Обозреватель».

Действующие на Украине налоговые правила станут распространяться на украинцев, проживающих на российском полуострове. Соответствующий законопроект готовится сейчас в Верховной раде. Его намерены принять до саммита так называемой «Крымской платформы», запланированного на август.

Согласно действующему законодательству, украинцы, проживающие в Крыму, считаются иностранцами, поэтому с них не взимаются общегосударственные налоги и сборы. При этом им недоступны украинские банковские услуги и пенсионное обеспечение.

Ранее стало известно, что президент Владимир Путин подписал закон о праве крымчан занимать государственные должности в России. Согласно документу, на жителей Крыма, которые после воссоединения полуострова с Россией по независящим от них причинам не смогли оформить выход из гражданства Украины, теперь не распространятся ограничение занимать госдолжности.

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