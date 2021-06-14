На Украине намерены обложить налогами крымчан

Украинские власти задумали отменить свободную экономическую зону «Крым», которую создали в 2014 году. Это позволит обложить налогами жителей полуострова, сообщает «Обозреватель».
Действующие на Украине налоговые правила
Согласно действующему законодательству, украинцы, проживающие в Крыму, считаются иностранцами, поэтому с них не взимаются общегосударственные налоги и сборы. При этом им недоступны украинские банковские услуги и пенсионное обеспечение.
Ранее стало известно, что президент Владимир Путин подписал закон о праве крымчан занимать государственные должности в России. Согласно документу, на жителей Крыма, которые после воссоединения полуострова с Россией по независящим от них причинам не смогли оформить выход из гражданства Украины, теперь не распространятся ограничение занимать госдолжности.