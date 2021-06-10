Путин разрешил крымчанам занимать госдолжности в России

https://static.news.ru/photo/6dd4ae98-caa0-11eb-9bc6-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон о праве крымчан занимать государственные должности в России. Об этом сообщает официальный интернет-портал правовой информации.

Согласно закону, на жителей Крыма, которые после воссоединения полуострова с Россией по независящим от них причинам не смогли оформить выход из гражданства Украины, теперь не распространятся ограничения занимать госдолжности, говорится в документе.

Один из авторов законопроекта, глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников сообщил РИА Новости, что документ появился в связи с принятием президентских законов, которые предусматривают запрет на наличие иностранного гражданства для российских чиновников.

В январе в Верховную раду Украины депутаты пропрезидентской партии «Слуга народа» внесли законопроект о легализации двойного гражданства. По документу украинцы смогут иметь в том числе российский паспорт, правда, они будут ограничены в избирательных правах: не смогут голосовать на выборах и выдвигать свою кандидатуру. Это произойдёт, потому что, согласно украинскому законодательству, Россия признана страной-агрессором.