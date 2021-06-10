Путин разрешил крымчанам занимать госдолжности в России

Президент Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон о праве крымчан занимать государственные должности в России. Об этом сообщает официальный интернет-портал правовой информации.
Согласно закону, на жителей Крыма, которые после воссоединения полуострова с Россией по независящим от них причинам не смогли оформить выход из гражданства Украины, теперь не распространятся ограничения занимать госдолжности,
Один из авторов законопроекта, глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников
В январе в Верховную раду Украины депутаты пропрезидентской партии «Слуга народа» внесли законопроект о легализации двойного гражданства. По документу украинцы смогут иметь в том числе российский паспорт, правда, они будут ограничены в избирательных правах: не смогут голосовать на выборах и выдвигать свою кандидатуру. Это произойдёт, потому что, согласно украинскому законодательству, Россия признана страной-агрессором.