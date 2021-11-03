На Украине испугались «уничтожающего удара» РФ за агрессию в Донбассе

Попытка развязать большую войну в Донбассе не останется без внимания России, которая, вероятно, пойдёт на ответные меры. Таковы будут последствия масштабного наступления, предупредил украинские власти в эфире радиостанции «Говорит Москва» депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин.

Потому что большая война — это крах, это понимание сегодня есть. <...> Попытка масштабного наступления в Донбассе. Она точно так же вызовет уничтожающий удар по Украине, — подчеркнул депутат.

Он предположил, что Кремль дал понять Западу о готовности пойти до конца в ситуации, когда «ставки будут высоки».

Если вы попытаетесь тихой сапой разместить американских морпехов под Харьковом, то, прежде чем появятся морпехи, вы сами реально натолкнётесь на угрозу ядерной войны. Мы сначала просто возьмём эту территорию, вам негде будет размещаться. И вы нам ещё спасибо скажете, потому что мы с вами хотя бы в прямое военное столкновение не вступим, — озвучил вероятную позицию Москвы Волошин.

Ранее стало известно, что существует способ, с помощью которого можно обосновать российскую принадлежность Донбасса, заявил депутат Госдумы Виктор Водолацкий. По его словам, юристы должны составить документ, признающий недействительным акт Совета народных комиссаров от 1922 года, в рамках которого большевики передали эту территорию Украинской ССР. В данном документе, как считает депутат, Владимир Ленин узаконил передачу Украине Области Войска Донского.