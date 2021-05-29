На Украине испугались союза России и Белоруссии

https://static.news.ru/photo/9e303de6-c05a-11eb-98ed-96000091f725_660.jpg Фото: lukashenkogov/vk.com

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала «1+1» заявил, что союз России и Белоруссии угрожает украинской национальной безопасности. В Киеве испугались сотрудничества двух стран.

Дальнейшее сближение Белоруссии с Россией — это симметричный рост угрозы использования Белоруссии Россией для наращивания агрессии против нашего государства, — считает политик.

Он добавил, что Киев должен учитывать это при выстраивании действий на международной арене.

Отношения между Киевом и Минском ухудшились после инцидента с самолётом Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс, и экстренно приземлился из-за фейковой информации о бомбе на борту. С рейса сняли и задержали объявленного в Белоруссии в розыск основателя Telegram-канала NEXTA и главреда Telegram-канала «Беларусь головного мозга» Романа Протасевича. Оба канала признаны в Белоруссии экстремистскими. Также была задержана, а потом арестована его девушка, россиянка София Сапега.

Мировое сообщество осудило эти действия белорусской власти. Европейские политики запретили авиакомпаниями из Белоруссии пролетать через своё воздушное пространство. Власти Украины с 29 мая также решили «закрыть небо» для белорусских авиакомпаний. В ответ на действия Киева Минск ввёл режим индивидуального лицензирования на импорт ряда товаров с Украины. В Министерстве экономики страны ужаснулись таким действиям со стороны Минска.