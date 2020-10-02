На Соломоновых островах выявили первый случай коронавируса

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Соломоновы Острова утратили статус страны, свободной от COVID-19. Первый случай заражения был выявлен у студента, вернувшегося туда из Филиппин.

Теперь у нас есть первый случай COVID-19. Заразившийся — студент, прилетевший на вывозном рейсе из Филиппин. Мне тяжело об этом говорить: мы утратили статус страны, свободной от коронавируса, — заявил в эфире SIBC News премьер-министр страны Манассе Согаваре.

Он уточнил, что коронавирус выявили в ходе обычного теста при прилёте студента в столицу страны Хониару. При этом симптомов заболевания у него выявлено не было. По словам премьер-министра, до отлёта на Соломоновы Острова студент сдавал тест на COVID-19, и он был отрицательным. Специалисты минздрава отслеживают контакты заболевшего, но о введении карантина в стране речь пока не идёт.

Как писал NEWS.ru, министр образования Мадагаскара Ридзасу Дзусу Асисамбатра Андриаманане отправлена в отставку в связи с закупкой конфет на $2,2 млн. С середины апреля жителям Мадагаскара по инициативе властей начали раздавать созданный местными учёными напиток Сovid-Organics. По словам президента страны Андри Радзуэлина, с помощью этого средства можно вылечиться от коронавируса за 10 дней. Школьники получали по две порции напитка в день. Поскольку он создан на основе полыни, министр образования сочла его слишком горьким и решила закупить для учащихся конфеты и леденцы. Власти инициативу не оценили. Главу ведомства обвинили в попытке обогащения и отправили в отставку.