На МКС увидели поднимающихся с Земли «эльфов»

https://static.news.ru/photo/721fb1e0-5cbf-11eb-8e86-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кадр из видео/European Space Agency, ESA/youtube.com

Заведующий лабораторией НИИ ядерной физики (НИИЯФ) МГУ Павел Климов рассказал, что приборы на Международной космической станции (МКС) сумели зафиксировать подъём с Земли так называемых эльфов. Он отметил, что у зарубежных партнёров аппаратуры такого уровня ещё нет.

Специалист пояснил, что «эльфами» называют кольца оптического и ультрафиолетового излучения, которые быстро распространяются в ионосфере. Климов подчеркнул, что зафиксировать двойные и тройные такие явления удалось российским учёным.

Тем не менее увидеть «эльфов» невооружённым глазом не получится. Дело в том, что на текущий день приборов с достаточно широким разрешением для этого попросту не существует.

Они просто по спектру излучения предполагают, что это «эльф»: если короткое излучение в ультрафиолете, то, значит, скорее всего, это «эльф», — уточнил специалист.

Физик добавил, что к настоящему моменту было отмечено примерно 15–20 случаев появления «эльфов». Двойные и тройные эльфы — это кольца друг за другом идут: либо два, либо три ультрафиолетовых кольца.

Учёный также выразил надежду, что в скором времени исследователям удастся собрать больше данных об этом необычном явлении. Он полагает, что когда космонавты с МКС вернутся на Землю, они смогут предоставить более детальную информацию, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков рассказал — в скором времени россияне вновь смогут увидеть Международную космическую станцию в небе. Он призвал соотечественников помахать рукой космонавтам, когда те заметят на небосклоне движущуюся светящуюся точку.

Пролёт станции над территорией Российской Федерации можно будет наблюдать с 20 января по 4 февраля. Как отметил космонавт, наблюдать МКС можно будет на южной части горизонта.