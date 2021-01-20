Космонавт: россияне смогут увидеть МКС в небе

https://static.news.ru/photo/fe9bf540-5b2d-11eb-82a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos/via Globallookpress.com

Космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков рассказал, что в скором времени россияне вновь смогут увидеть Международную космическую станцию в небе. Он призвал соотечественников помахать рукой космонавтам, когда те заметят на небосклоне движущуюся светящуюся точку.

Пролёт станции над территорией Российской федерации можно будет наблюдать с 20 января по 4 февраля. Как отметил космонавт, наблюдать МКС можно будет на южной части горизонта.

До 4 февраля при ясной погоде у вас снова есть шанс помахать нам! Если ваши окна выходят на юг, то даже не придется выходить на улицу в нынешнюю погоду, — написал Кудь-Сверчков на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Он уточнил, что МКС при наблюдении с Земли будет похожа на яркую звезду, поднимающуюся над западом. Станция достигнет наивысшей точки на юге, после чего двинется в сторону восточной части небосклона.

По мере своего движения станция меняет блеск, в пике зачастую сильно превосходя Юпитер и в некоторые из пролетов лишь немного не дотягивая до Венеры, — добавил космонавт.

Он также назвал лучшие даты для наблюдения за передвижением МКС. По его словам, лучше всего она будет видна в небе над Москвой и Подмосковьем 24-31 января и 1 февраля.

Кроме того, в записи на странице Кудь-Сверчков оставил ссылку, перейдя по которой можно узнать, когда станция будет особенно хорошо видна именно в вашем городе. Для этого на сайте нужно указать своё местоположение, после чего портал покажет расписание полёта, а также высоту, на которой в конкретный отрезок времени пролетает МКС.

Ранее NEWS.ru писал, что российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков поделился в своём Instagram видео с полярным сиянием, снятым с борта Международной космической станции.

Как пояснил Кудь-Сверчков, полярное сияние возникает благодаря атомарному кислороду, который на высоте 80–150 км (на длине волны 557,7 нм) начинает светиться. Если присмотреться, то над зеленоватой волной света можно увидеть тёмно-красный ореол, являющийся свечением молекулярного азота и атомарного кислорода на высотах 150–400 км, то есть почти на высоте полёта МКС.