На Кипре весной начнут еженедельно пересматривать статус туристов из РФ

С марта Кипр начнёт еженедельно пересматривать статус туристов из РФ и ряда других стран, учитывая складывающуюся там эпидемическую ситуацию. От этого будут зависеть требования для въезжающих оттуда на острова отдыхающих. Такие данные содержатся в поправках к постановлению от 3 декабря о планах постепенного возобновления полётов на остров и открытию аэропортов с 1 марта. Эти поправки правительство Кипра внесло в среду вечером.
Как
Распределение по группам буде проводиться еженедельно.
Туристы из России, ориентировочно, смогут прилететь на Кипр с 1 марта и в случае попадания страны в цветовые зоны, кроме «серой», приступить к отдыху.
Ранее NEWS.ru писал, что тема возможного открытия курортов Египта для российских туристов в ближайшем будущем продолжает тревожить представителей индустрии в Турции, особенно владельцев отелей. Местные СМИ считают, что Анкара способна «отвоевать» граждан РФ дешёвыми демпинговыми ценами, что, скорее всего, скажется на турпотоке из РФ в Турцию.