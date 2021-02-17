На Кипре весной начнут еженедельно пересматривать статус туристов из РФ

https://static.news.ru/photo/83b8258c-9460-11e9-9fa8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

С марта Кипр начнёт еженедельно пересматривать статус туристов из РФ и ряда других стран, учитывая складывающуюся там эпидемическую ситуацию. От этого будут зависеть требования для въезжающих оттуда на острова отдыхающих. Такие данные содержатся в поправках к постановлению от 3 декабря о планах постепенного возобновления полётов на остров и открытию аэропортов с 1 марта. Эти поправки правительство Кипра внесло в среду вечером.

Как сообщает ТАСС, оценка эпидемической ситуации будет проводиться в течение марта в отношении третьих стран, включая Великобританию, Россию, Украину, Израиль, Ливан, ОАЭ, Иорданию, Саудовскую Аравию, Египет, Белоруссию. Министерство здравоохранения по итогам оценки классифицирует страны по цветовым категориям: на «зелёные», «оранжевые», «красные», «серые». Для жителей «серых» стран потребуется специальное разрешение на въезд и результаты лабораторного ПЦР-теста, сделанного не позднее 72 часов до вылета. К ним также будут применяться меры самоизоляции и карантина.

Распределение по группам буде проводиться еженедельно.

Туристы из России, ориентировочно, смогут прилететь на Кипр с 1 марта и в случае попадания страны в цветовые зоны, кроме «серой», приступить к отдыху.

Ранее NEWS.ru писал, что тема возможного открытия курортов Египта для российских туристов в ближайшем будущем продолжает тревожить представителей индустрии в Турции, особенно владельцев отелей. Местные СМИ считают, что Анкара способна «отвоевать» граждан РФ дешёвыми демпинговыми ценами, что, скорее всего, скажется на турпотоке из РФ в Турцию.