Автобус с надписью «Военный комиссариат» заметили на границе с Грузией На КПП «Верхний Ларс» на границе с Грузией заметили автобус с надписью «Военный комиссариат»

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На КПП «Верхний Ларс» появился черный микроавтобус с надписью «Военный комиссариат», сообщает URA.RU. Также издание опубликовало видео, снятое очевидцами на границе с Грузией.

Ранее глава Северной Осетии Сергей Меняйло заявил в эфире передачи «Соловьев Live», что на КПП «Верхний Ларс» развернули пункт мобилизации для того, чтобы оповещать людей, подлежат они выезду или нет. По его словам, представители военкомата вручают повестки жителям Северной Осетии, которые подлежат призыву, он отметил, что таких около 1–2%.

Накануне пресс-служба главы и правительства Северной Осетии сообщила, что на пропускном пункте «Верхний Ларс» будут вручать повестки не только жителям региона, но и других субъектов России, подлежащим призыву. Отмечается, что на указанном пункте сейчас развернут мобилизационный пункт. Повестки вручают представители военкоматов и органов исполнительной власти.

О том, что въезд на территорию Северной Осетии может быть ограничен для граждан, не имеющих прописки в регионе, из-за транспортного коллапса на российско-грузинской границе, ранее сообщили в пресс-службе главы региона Сергея Меняйло. Там отметили, что в связи со сложившейся ситуацией осетинский глава объявил о необходимости введения режима повышенной готовности в регионе.