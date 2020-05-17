На Гавайях туриста арестовали за снимки с пляжа

https://static.news.ru/photo/edc9fc04-9845-11ea-8b0c-fa163e074e61_660.jpg Фото: David & Micha Sheldon/imagebroker.com/Global Look Press

Туриста из Нью-Йорка арестовали на Гавайях за нарушение карантина после публикации в Instagram снимков с местного пляжа.

Об этом сообщает телеканал CNN. По его данным, на 23-летнего мужчину пожаловались пользователи соцсети, увидевшие фотографии.

Оказалось, что турист действительно посещал пляж сразу после прибытия, несмотря на то, что на Гавайях действует правило, согласно которому каждый приезжающий должен провести 14 дней на карантине. Сотрудники отеля, в котором остановился мужчина, также подтвердили неоднократное нарушение им этого правила.

Ранее NEWS.ru писал о том, что испанский футбольный клуб «Сельта» оштрафовал датского полузащитника Пионе Систо за нарушение карантина.