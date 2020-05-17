На Гавайях туриста арестовали за снимки с пляжа

Туриста из Нью-Йорка арестовали на Гавайях за нарушение карантина после публикации в Instagram снимков с местного пляжа.
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Оказалось, что турист действительно посещал пляж сразу после прибытия, несмотря на то, что на Гавайях действует правило, согласно которому каждый приезжающий должен провести 14 дней на карантине. Сотрудники отеля, в котором остановился мужчина, также подтвердили неоднократное нарушение им этого правила.
Ранее NEWS.ru писал о том, что испанский футбольный клуб «Сельта» оштрафовал датского полузащитника Пионе Систо за нарушение карантина.
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