Агенты службы безопасности Испании обнаружили посылку с бомбой, отправленную по почте на базу военно-воздушных сил в Торрехон-де-Ардосе, сообщает газета El Mundo. Взрывчатка была обнаружена с помощью систем сканирования грузов.
Системы безопасности авиабазы зафиксировали подозрительный груз в промежутке между 03:00 и 04:00. После рентгеновского анализа было установлено, что он может содержать какой-то механизм внутри, о чем были уведомлены Гражданская гвардия и Национальная полиция, — говорится в сообщении.
Сотрудники правоохранительных органов опасаются, что в течение дня в разных учреждениях на всей территории Испании появятся новые посылки с бомбами. В Торрехон-де-Ардос есть районы совместного использования с НАТО.
Накануне посылка со взрывчаткой была отправлена в посольство Украины в Испании. После того как один из сотрудников дипмиссии вскрыл посылку, произошел небольшой взрыв. Дипломат получил незначительное ранение руки.
Еще одна посылка с бомбой была отправлена в испанскую компанию Instalaza в Сарагосе, которая занимается производством военной техники. El Mundo подчеркивает, что конверты, отправленные в посольство Украины и в Instalaza, похожи как внешне, так и по оформлению. Представитель правительства в Арагоне Роза Серрано в интервью телеканалу Ser рассказала, что посылка пришла в Сарагосу из Украины.