«Мы должны готовиться к плохим новостям»: что говорит НАТО о спецоперации Генсек НАТО Столтенберг призвал готовиться к плохим новостям из зоны СВО

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в беседе с журналистом Das Erste оценил перспективы украинской армии в зоне спецоперации. Какой прогноз дал глава Альянса, почему призвал готовиться к плохим новостям?

Почему план НАТО по СВО не работает

По словам Столтенберга, победа России в СВО будет опасной проблемой для Североатлантического альянса. В связи с этим НАТО будет и дальше поддерживать Украину, отметил он.

«Я всегда осторожно делаю прогнозы относительно реальной ситуации на фронте. Потому что войны по своей сути непредсказуемы. Единственное, что мы знаем, это то, что чем больше мы будем поддерживать Украину, тем быстрее закончится эта война. Нам должно быть ясно, что если президент Путин победит, это будет трагедией для Украины, но это также будет опасно для нас. В наших интересах обеспечить победу Украины», — заявил генсек Альянса.

Журналист Das Erste отметил, что подобные заявления звучат уже два года, однако ощутимого прогресса не наблюдается. На вопрос о том, почему план НАТО не сработал, Столтенберг подчеркнул непредсказуемость любых боевых действий.

«Мы все надеялись на большой прогресс. Планировать войны очень сложно», — заявил глава НАТО.

Каких новостей ждет НАТО из зоны спецоперации

Как отметил Столтенберг, Альянс должен готовиться к плохим для него новостям относительно специальной военной операции. Также он указал на важность наращивания производства оружия для Украины.

«Мы должны готовиться к плохим новостям. Войны развиваются поэтапно. Но мы должны поддерживать Украину и в хорошие, и в плохие времена. Наращивание производства имеет решающее значение, и мы работаем над тем, чтобы это произошло», — констатировал генеральный секретарь.

Столтенберг добавил, что оставляет Украине и военным лидерам принятие оперативных решений по поводу тактики в зоне спецоперации.

Фото: МО Украины Вооруженные силы Украины

Как отреагировали на слова Столтенберга в России

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, комментируя заявление Столтенберга о «подготовке к плохим новостям», подчеркнул, что ситуация для Украины в зоне СВО действительно ухудшается. По его словам, игнорировать очевидное невозможно.

«Для тех, кто сейчас будет обсуждать эту тему, будет несколько уровней мотивации. С одной стороны, побудить страны Запада увеличить помощь Украине. С другой стороны, подготовить общественное мнение к тому, что помощь нужно сворачивать, потому что она бесперспективна, ничего сделать для стабилизации киевского режима невозможно. Это тоже может быть целью заявлений высокопоставленных лиц Запада», — заявил Новиков в беседе с изданием Lenta.ru.

Глава комиссии Совета Федерации по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Telegram-канале заявил, что изменение психологии украинского конфликта исходит от Запада. Как отметил сенатор, заявление Столтенберга выглядит констатацией тяжелых времен для Украины и Запада.

«Генсек НАТО Йенс Столтенберг уже призывает „подготовиться к плохим новостям с Украины“. Еще полгода назад из него было невозможно выдавить признание, что конфликт разворачивается в проигрышную для Украины сторону. На фоне этого заявления призыв бодрящегося Столтенберга „помогать Украине как в хорошие, так и в тяжелые времена“, выглядит констатацией того, что тяжелые времена уже наступили — и вряд ли отступят. Украина, а вместе с ней и Запад вступают в период арьергардных боев», — пишет Пушков.

Сенатор констатировал, что этого стоило ожидать, учитывая последние события в зоне спецоперации и общемировую ситуацию.

«Контрнаступление Киева захлебнулось. Западные санкции не сработали, Глобальный Юг не сдвинулся. Кризис на Ближнем Востоке дополнительно спутал карты. Можно, разумеется, как глава Пентагона Ллойд Остин, утверждать, что США способны действовать одновременно на двух направлениях — украинском и ближневосточном. Но, как показывает развитие событий и внутри, и вовне США, не провозглашать на словах, а успешно проводить такую политику на деле неизмеримо сложнее», — добавил он.

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