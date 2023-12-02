В США назвали безумием слова Столтенберга об Украине в НАТО Экс-разведчик США Риттер назвал безумием слова Столтенберга об Украине в НАТО

Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Йенс Столтенберг

Слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о возможном вступлении Украины в Альянс являются безумием, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Gegenpol. По его словам, Киев не готов к этому в экономическом и военном плане. Он также отметил, что Россия не допустит присоединения Украины к организации.

Украина никогда не вступит в НАТО. Столтебнерг может придумать любое безумие. Но Россия не позволит этому случиться, — сказал Риттер.

Ранее генсек НАТО сообщил, что Альянс и власти Украины утвердили программу сотрудничества на 2024 год. По его словам, одним из положений программы является совместимость сил Украины и Блока.

Он добавил, что на заседании Совета Украина — НАТО в конце ноября обсуждались реформы, которые необходимо провести украинским властям для сближения с Альянсом. В числе прочего речь шла о реформировании системы военных закупок и разведслужб. Столтенберг также рассказал, что рекомендации для Украины на пути в члены НАТО включают в себя борьбу с коррупцией, укрепление принципов правового государства, поддержку прав человека и прав меньшинств.

При этом глава МИД Венгрии Петер Сийярто подчеркнул, что Украина сейчас не может стать членом НАТО, потому что это привело бы к третьей мировой войне. По его словам, Киев нарушает права нацменьшинств.