Украина начала угрожать «проблемами» США и Европе Генерал ВСУ Назаров: у США и Европы будут проблемы в случае поражения Украины

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Вооруженные силы Украины

Если Украина не сможет победить в конфликте с Россией, то США и всю Европу ждут проблемы, заявил генерал ВСУ Виктор Назаров в интервью телеканалу CNN. По его словам, союзникам Киева ранее был послан сигнал тревоги. Речь идет о заявлении главнокомандующего украинской армией Валерия Залужного, который отметил, что боевые действия зашли в тупик.

Если мы не сможем выиграть, то в будущем проблем будет гораздо больше, и не только у нашей страны, у моей страны, у нашего населения. Проблемы будут и у Европы, и у США, — отметил Назаров.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что положение Украины может стать еще хуже из-за недостаточной помощи со стороны союзников. По его словам, страна находится в «критической ситуации», поэтому нужно готовиться к плохим новостям. Вместе с тем он признал неспособность Альянса удовлетворить потребности Украины в боеприпасах.

Президент Украины Владимир Зеленский тем временем сообщил, что конфликт перешел в новую стадию. По его словам, летнее контрнаступление ВСУ так и не принесло желаемых результатов из-за постоянной нехватки вооружений и личного состава, а грядущая зима только осложнит боевые действия на фронте.